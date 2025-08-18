Esperando a la canoa

Convertida en playa principalísima para los gustos de los sevillanos tiene poquísimo que ver aquel veraneo de tiempo morosamente parado de junio a septiembre con esto de hoy. Veraneo aquel en Punta de niños jugando junto a la ría o en la playa con poco que ver con el de ahora. Tan exclusivo cuando entonces de niños ricos, con la piel del que ha comido carne desde los dientes de leche y padres que jugaban al tenis para que siempre, siempre, terminase ganando un joven catedrático de Derecho Administrativo llamado Manuel Clavero. Otro icono era Miguel Báez, torero grande de Huelva y al que su Huelva homenajeaba cada día a cohetazos cuando el teletipo de las amapolas anunciaba que El Litri le había cortado las orejas a uno del Marqués en Bilbao o en Málaga. Se sabía que Chamaco había comprado un terreno en El Portil y poco más, si acaso que la canoa estaba a punto de arribar a la isla de Saltés. Veraneo de Punta Umbría tan exclusivo que poco o nada tiene que ver con el multitudinario de hogaño.