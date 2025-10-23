Por la hora invernal

Ahora en que, dentro de una de sus maniobras de distracción, el mandarín monclovita saca a relucir la posibilidad de que la hora sea un bien inmutable no está de más decantarse por una de las dos opciones. ¿Horario veraniego o invernal? ¿Más horas de luz o de penumbra? ¿Qué procede en esta tierra nuestra donde los mercurios se encabritan sea cual sea la época del año? Un servidor que sabe que por estos andurriales es más soportable el invierno que ese verano tan proclive a instalarse en un ferragosto interminable cree que un día con menos tiempo de sol resulta más confortable. De esa manera y aunque no creo que el monclovita, esa máquina de perder elecciones, vaya a ser escuchado, lo más probable es que sigamos como ahora, con el cambio de hora cada seis meses, elevo mi petición en pos de que el próximo sábado dejemos de manipular los relojes y nos quedemos así para siempre. No sé que pensarán en lugares menos calurosos, pero lo cierto es que una sobredosis solar tampoco es lo más llevadero.