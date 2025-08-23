India da un paso adelante

El MSCI India (en Europa) pierde un 7% este año, muy rezagado respecto al resto de bolsas asiáticas. Partía de valoraciones muy exigentes, los crecimientos de la economía y de los beneficios han sido algo decepcionantes, la rupia se ha depreciado y sus exportaciones a EEUU soportarán unos aranceles muy elevados.

Pero su Gobierno no se está quedando de brazos cruzados. Esta semana ha anunciado una reforma del IVA con una simplificación de la escala impositiva y una sustancial rebaja del tramo superior. A esto se unen otros incentivos fiscales y el recorte de un 1% del tipo del banco central, que continuará relajando su política monetaria si progresa la moderación de la inflación.

Todo esto debería de impulsar la demanda interna, contrarrestar el impacto de los aranceles, propiciar una estabilización de su divisa y, en definitiva, sostener la senda de crecimiento del PIB real por encima del 6%, y de los beneficios empresariales en torno al 12% anual.

Siendo uno de los grandes motores de la economía mundial, India debería formar parte de la cartera de cualquier inversor orientado al largo plazo. Su mala evolución reciente da la oportunidad para añadir posiciones, aunque con un PER aún a 22x, recomendamos hacerlo mediante fondos que abarquen toda Asia para invertir así también en sus atractivas tecnológicas.