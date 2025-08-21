Jornada de caídas

Los principales índices europeos retrocedieron tras las subidas del martes. El Íbex 35 cerró con una caída del 0,1%, el DAX fue el más castigado en Europa con una pérdida de un 0,6% y el Euro Stoxx 50 se dejó el 0,2%.

De nuevo, el sector tecnológico fue el que más cayó a ambos lados del Atlántico, ante las ventas de las acciones con mayor cotización, dada la preocupación sobre las valoraciones exigentes y antes de que la Reserva Federal diera indicaciones clave sobre los tipos de interés.

Donald Trump ha comentado que no pondrán tropas en Ucrania, pero que EEUU podría proporcionar apoyo aéreo para ayudar a poner fin a la guerra. Por otro lado, el Departamento de Comercio de EEUU aumentó los aranceles sobre el acero y el aluminio en más de 400 productos (turbinas eólicas, excavadoras, electrodomésticos, muebles, motocicletas, etc.).

Las acciones de Target Corp se desplomaron pese a reafirmar su previsión de ventas para el año, previendo un descenso de las ventas de un porcentaje de un solo dígito bajo. Además, anunció un nuevo CEO que se enfrenta al reto de revertir los malos resultados de la empresa y la pérdida de cuota de mercado frente a la competencia, con prioridades que incluyen reforzar la estrategia y el diseño de los productos.