Jornada en plano

Los principales índices europeos cerraron planos, como el Íbex 35, o con ligeras subidas, como la del 0,2% cosechada por el DAX alemán. El Euro Stoxx 50, por su parte, registró un leve descenso del 0,1%. En España, el IBEX 35 cerró sin grandes cambios, las subidas estuvieron concentradas en las empresas de infraestructuras y empresas más sensibles al movimiento en las tires debido a su deuda, como Grifols, Cellnex o Fluidra.

En Europa, destacamos la OPA de Deutsche Böerse sobre Allfunds Group a 8,80€ por acción, las acciones de Allfunds subieron un 22%, mientras las de Deutsche Boerse subieron un 1,8%. Continuando con las operaciones empresariales, las acciones de la empresa textil Puma subieron un 18% tras conocerse el interés de Anta Sports, la empresa china de zapatillas deportivas.

Además, en Europa destacamos las subidas de Pernod Ricard de un 2% y de Infineon de un 2,6%. Por sectores, el de automóviles obtuvo subidas superiores al 1%, mientras el sector del lujo descendió un 1%, con Hermes y Kering liderando las caídas.

En EEUU, el mercado permaneció cerrado durante la jornada de ayer debido a la festividad de Acción de gracias, hoy abrirá durante media sesión.