Máximos del Íbex desde 2007

Los principales índices bursátiles europeos tuvieron un comportamiento alcista durante la jornada del jueves. El Euro Stoxx 50 cerró con un ascenso del 0,9%, el CAC 40 francés y el DAX alemán subieron un 0,8%. El Íbex 35 cerró en máximos tras una subida del 1,2%.

En España, el Íbex continuó marcando nuevos máximos apoyado en el sector bancario, además de algunas compañías como Iberdrola o Inditex, que llevan empujando al índice todo el año. El mercado de renta variable de EEUU cayó el jueves después de que nuevos datos mostraran un repunte de la inflación en fábrica, lo que introdujo nuevos interrogantes sobre las perspectivas de los tipos de interés. En EEUU, el índice de precios al productor mostró que los precios subieron un 0,9% en julio, mucho más de lo esperado, lo que supone el mayor aumento mensual en más de tres años.

Un día antes, los mercados de futuros sugerían que los inversores confiaban plenamente en que la Reserva Federal recortaría los tipos en septiembre, tras el tranquilizador dato del índice de precios al consumo del martes. El secretario del Tesoro, Bessent, habló de un recorte mayor de 0,5 puntos porcentuales.