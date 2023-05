Todavía hay quienes imaginan que vieron el momento del perrito Ricky en Sorpresa, Sorpresa. O que se lo contaron con todo detalle porque alguien lo vio. El poder del bulo cuando ni siquiera había redes sociales ni cámara en el móvil. Tiempos analógicos que parecen tiempos a pedales. Anatomía de... en La Sextra trata hoy de esta fantasía colectiva que derivó en una intoxicación informativa que dio alas a sucesivos experimentos de manipulación en la opinión pública española.

Y no, nunca hubo un perro con una niña y un bote de mermelada, con Ricky Martin en el armario mientras Concha Velasco (que no Isabel Gemio, que ya no era la presentadora) interrumpía el apuro sexual en Sopresa, sorpresa. Nunca hubo tal momento. Ni siquiera el cantante estaba por entonces en España.

El programa de La Sexta seguirá la pista este domingo de alguien hábil que montó esta sarta de desatinos en febrero de 1999 y que parece partir de un programa de radio.

La interconexión inmediata entre nosotros era por el teléfono de casa y móviles que costaban aún un pico. Y el boca a boca, en un país ciertamente cotilla, y muy impresionable, disparó la fake news inaudita y grosera que perjudicó ya por siempre al programa y dañó a la cadena, Antena 3, entonces emblema del poder aznarista junto a la controlada RTVE.

Lo del perrito era un cúmulo de ingredientes apetecibles para la maledicencia social. El cadalso que se levanta cada día en las redes se levantó entonces en tiempo récord, en pocas horas. El bulo sucedía a la siniestra caza de brujas del caso Arny de Sevilla.

Si había famosos (con carga homosexual) y programas con aura antipática el público de entonces estaba dispuesto a creer lo que realmente nunca había sucedido. A día de hoy es lo que bulle cuando se decontrolan los filtros y germinan las trolas por centímetro cuadrado de pantalla, fomentados por intoxicadores, activistas insanos y bots. Y por la IA. Manipularnos es ciertamente muy fácil y barato.