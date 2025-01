Y ya Rodri ha dicho basta

Nunca jamás la concesión del Balón de Oro dio lugar a tan enorme cantidad de controversias ni a tantas bajezas. El hecho de que Vinicius no fuese el ganador ha originado una sucesión de agravios que estaba obligando al ganador a ir pidiendo perdón por haberlo conseguido. Claro que dicho ganador ya se ha hartado y ha dicho basta, justamente cuando no para de recibir adhesiones, que para algo el ganador ha sido un español.

Pasan cosas en este país que resultan de todo tipo incomprensibles y en el caso del Balón de Oro a Rodri se han producido reacciones que no son de recibo. Ya sé que cada aficionado es incondicional de su equipo, lo que en el Real Madrid se exagera por tan acostumbrados como están a que no les lleven la contraria. Y privar al formidable y, sin embargo, insufrible Vinicius del preciado baloncito era algo que el madridista, con Florentino Pérez a la cabeza, no podía consentir.

Pero junto al apoyo al futbolista propio se debe guardar el debido respeto al ganador, sobre todo si es un compatriota. Segundo compatriota, por cierto, en los setenta años de vida del premio tras aquel galardón al barcelonista Luis Suárez cuando estaba a punto de poner un pie en el Inter. El solo hecho de que un español fuese el ganador debería haber sido motivo para dejarse de agravios comparativos y alegrarse de que el triunfo hubiera recaído en un compatriota.

Y pasa que como se pudo comprobar en el homenaje del pasado lunes a Jesús Navas, el público que abarrotaba el estadio prorrumpió en una clamorosa ovación cuando apareció Rodri para unirse al homenaje. Señal parecía que inequívoca de que cuantos no profesan la fe madridista están de acuerdo con el galardón al madrileño. Y, claro, eso ha movido al hombre a tirar de elegancia para defenderse por una situación de esas que sólo se producen en este pobre país.