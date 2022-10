La sedición salva a Feijóo de su primer pacto de Estado

Es interesante que cuando se habla del disparate del Ejecutivo incrementando la deuda pública que al menos no se olvide que hay otras maneras más creativas de hacerlo. Por ejemplo creando una Sareb. Y por cierto, también hemos aprendido que cometer tropelías y frivolidades financieras de este tipo y errar gravemente en el cálculo de beneficios que arrojaría el banco malo no te inhabilita para ser vicepresidente del Banco Central Europeo.

Aquella operación formaba parte del rescate a la banca. Eran los días en los que se hablaba del riesgo sistémico, del rescate y los hombres de negro. De Guindos, que hoy es vicepresidente del BCE, incluso vaticinó que la Sareb ofrecería un rendimiento del 15% en sus primeros 15 años: en realidad su situación es calamitosa, pura ruina, tiene un patrimonio negativo de 10.000 millones y no tiene un duro de capital. El Estado posee la mitad y los bancos y aseguradoras la otra mitad dado que Bruselas no permitía financiar tan ruinosa operación solo con dinero público. En sus primeros años, su primera responsable, Belén Romana, añadió más dolor dilapidando 3.200 millones de euros en ingenierías financieras. Y hace ya un año que Eurostat obligó a contabilizar los 35.000 millones como deuda pública pues estaba avalada por el Estado. Esta semana el Gobierno ha aprobado un primer crédito para que las comunidades autónomas adquieran viviendas de la Sareb y destinarlas a alquileres sociales a 50 años. Puede ser parte de la solución, al menos que los ciudadanos se beneficien, siquiera ínfimamente, del dineral aportado para evitar la quiebra de los bancos.

La Sareb, que cumple diez años de existencia, es básicamente la historia de un marrón convertido en ruina socializada. Fue llamada oficial y técnicamente Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración bancaria y rebautizada por la gente como "banco malo", un nombre sin duda mucho más certero y afilado. Y algo que nace siendo malo no puede salir bueno. En 2012 en plena zozobra, Luis de Guindos, ex ministro de Economía, le presentó el papel a Mariano Rajoy para darle la salida, aparcar, esconder o limpiar, como prefieran, los activos tóxicos de la banca, que eran aquellos millones de créditos inmobiliarios que pesaba como el plomo en el balance de los bancos. En España tenemos un problema con los papeles. Se hacen demasiados papeles. El invento no iba a costar nada. Todo estaba pensado y calculado. La factura a día de hoy es de 35.000 millones de euros, pagados por todos los españoles.

Hacer las cosas mal tiene consecuencias políticas. Feijóo podría presentar ese (no) acuerdo como su primer pacto de Estado y cobrarse el crédito del dirigente fiable que no pierde de vista el interés general, con altura de miras, aunque haya seguido el camino de sus antecesores. En cambio, es un líder vigilando las esquinas y preparándose para esquivar la bronca que le van a dar quienes le han apoyado hasta ahora en su numantina resistencia a hacer lo debido. Si es que llegara a hacer lo que ahora parece que no hará."Nunca ha estado tan cerca el acuerdo", había dicho el presidente del Gobierno horas antes de la última ruptura. Eso mismo había dicho Ángel Gabilondo cuando pactó con Dolores de Cospedal la ley de educación que quedó en el cajón de los juguetes rotos cuando el PP vislumbró su triunfo electoral y por lo tanto la innecesaridad de ceder en nada. Ya son mayorcitos: aceituna comida, hueso al plato.

Breverías

1. España, ese narcoestado

Alberto Núñez Feijóo e Isabel Diaz Ayuso comparecieron juntos esta semana en un acto de Nuevas Generaciones para enfatizar la unidad del partido. Limar deferencias, que se dice. Imagen de unidad. Es el típico acto de laboratorio: dos líderes unidos, los jóvenes en el centro, encuadres perfectos y leña al Gobierno por "hipotecar" a la juventud española "para mantenerse en el poder". La idea fuerza del PP es que el endeudamiento es veneno para el futuro de España. Lo cierto que es que ambos dirigentes comparecían juntos para cerrar el capítulo crítico tras las embestidas de Díaz Ayuso al pacto que negocia el PP con el Gobierno sobre la renovación del CGPJ. Para rematar, en ese tipo de actos balsámicos de exaltación de la amistad siempre viene bien colocar algún artefacto hiperbólico en el discurso. Y en eso no le gana nadie a la presidenta de Madrid, quien alertó sobre el problema de las drogas en nuestro país y la necesidad de erradicarlas "si España no quiere convertirse en un narcoestado". Ea, narcoestado. Eso dijo. Es decir, que España es un país que va camino de ser un Estado cuyas instituciones están controladas por el narcotráfico, con instituciones permeadas por la delincuencia, como fue un tiempo Colombia o México. Lo curioso es que eso lo dijo en la misma frase en la que llamaba al Gobierno a no frivolizar con las drogas. Frivolizar, ese verbo. Mejor que no se peleen y no tengan que convocar actos de exaltación de la amistad.

2. No molesten

Una de las cosas que la ley no termina de controlar es el acoso telefónico de las marcas comerciales. Convertido en un mal universal. No ha día en el que el ciudadano escape de las llamadas a deshoras, de las ofertas reiteradamente rechazadas pero que se repiten como si el interlocutor fuera sordo, aunque en realidad es el sistema informático, inmune al desaliento. Ni se sabe de dónde sacan los teléfonos -aleatoriamente, por cesión inconsciente del uso de datos, por compra de bases …- ni se entiende tanta impunidad. No saben que lo último que haría la mayoría de los afectados, que somos todos, es adquirir cualquiera de esos productos aunque lo regalaran, tal es la molestia cansinamente repetida. Aunque cuando siguen será porque tienen éxito. Ni siquiera la lista Robinson, que teóricamente te blinda de esos servicios, es 100% eficaz. Un juzgado de Las Palmas ha condenado esta semana a Orange a indemnizar a un cliente con 900 euros por los daños morales que padeció al resultar atosigado por la compañía reclamándole facturas incorrectas y penalizaciones tras haberse dado de baja. No es exactamente igual que el acoso comercial pero se parece tanto que ojalá cunda el ejemplo.

3. Cibereacoso escolar inconsciente

Whatssap, Instagram, TikTok, Facebook o Twitch empiezan a sustituir al patio del colegio como lugar de acoso escolar a los menores. El llamado ciberbullying representa ya el 18% del total de ataques. Un informe de la fundación Anar, una organización sin ánimo de lucro que trabaja hace años ayudando a menores en casos de riesgo, señala que en esos entornos virtuales hay un riesgo creciente, pese a que con los años se ha ido ganando en sensibilización y vigilancia por parte de los adultos. Hay un dato tremendo: el 95% del profesorado considera que utilizar indebidamente las redes sociales y las nuevas tecnologías representa el mayor factor de riesgo para el acoso escolar. Y otro peor aún: cualquier menor con acceso a un dispositivo puede terminar siendo un acosador o formar parte de acciones de acosos a veces sin ni siquiera ser consciente de lo que hace. Uno de cada cuatro alumnos reconoce haber participado en un caso de ciberbullying sin intención de hacerlo. Un simple "me gusta" a un comentario injurioso, decir cosas ofensivas o reírse de ataques son el día a día en estas redes. La educación digital terminara siendo una de las asignaturas más relevantes, pero el trabajo empieza en casa y tiene que ver con la educación en valores.