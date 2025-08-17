A las siete y media en la Catedral

Frotándose las manos por la inminente salida de Badé es como afronta el Sevilla el comienzo de curso. Aunque duela la marcha del defensa más fiable de la plantilla, son duelos que con pan son menos y es considerable el pan que piensa recibirse en el Sevilla. También la noticia de la inscripción de Akor Adams es buena dentro del marasmo noticioso del verano más inquietante que se recuerda en un club desacostumbrado a estos avatares. Y así el panorama, San Mamés siete y media de la tarde de este domingo ecuatorial de agosto.

Cuentan y no acaban del poder de Matías Almeyda para enfervorizar a la tropa, por lo que afróntese este inicio con la adecuada dosis de optimismo, que tampoco están en el Bocho con el ánimo demasiado alto. Una pretemporada muy pobre en resultados ha aguado un tanto la conquista de un lugar al sol de la Champions. Se ha vivido en Bilbao también un verano proceloso y todo empezó con el culebrón a tres bandas entre el propio Athletic, Nico Williams y el Barça.

Aun con final feliz para los leones, el caso llenó de malos rollos con el velocísimo Nicolás y lo cierto es que el daño aún se deja sentir por toda la amplísima área de influencia de Athletic Club. Y a la leonera acude el Sevilla con el ánimo recuperado a sabiendas de que la Catedral le trae recuerdos de todo tipo, sobre todo positivos si nos ceñimos a lo que va de Siglo XXI. Siete y media de la tarde y en la Catedral el curso echa a andar.