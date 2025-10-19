La televisión militante

La decisión de convertir La 1 en una cadena de info-entretenimiento a tiempo completo está resultando a corto plazo un logro para conseguir audiencia. Fábrica de propaganda y espectadores militantes. Al público le gusta el análisis punzante cuando hay opiniones monolíticas. Gusta oír hablar contra el otro. En el caso de TVE contra la oposición y las cosas que hacen allá donde gobiernan. Justo el enfoque editorial contrario en las autonómicas de comunidades con gobierno del PP, incluida Canal Sur, donde toda la crítica se vierte hacia Madrid, mientras se omite todo lo que pueda afectar al gobierno andaluz. Bochorno.

Pero a La 1 esta táctica le funciona, cuando en realidad es un desprestigio profundo progresivo, que origina una desafección tan intensa proporcional a sus afectos. Se traduce en estos momentos en una cuota mensual de 12,8%, cuando hace apenas un año se peleaban por los dos dígitos. Cualquier vuelco diario sobre la líder, Antena 3, el presidente de RTVE, que solo tiene tiempo para sus cosas, lo celebra en redes como un partido liguero. No es la actitud de un gestor de la cosa pública.

La parroquia ha crecido a primera hora con Silvia Intxaurrondo, con el Mañaneros de Jesús Ruiz (ambos rondan el 20%), con el grano de Gonzalo Miró y el Malas lenguas de Cintora. Todos ellos externos. Y donde en las tertulias los conductores aplican de forma editorial el argumentario de arriba. Sí, es info-entretenimiento de carácter malicioso. No necesitamos estas cadenas públicas. Las necesitan estos políticos que tenemos.