Veinticinco años de luto

Veinticinco años de una fecha que tiene carácter de efeméride para cuantos profesamos la fe taurina. Un cuarto de siglo de orfandad coincidente con el principio de otro tiempo de luto. Se fue el irrepetible Faraón en una plaza de carros entonces y se ha ido ahora el testigo de aquella despedida. ¿Se parecerá el sentimiento de orfandad que origina el adiós de Morante con el que hemos padecido desde hace cinco lustros? Cuando Curro se fue le dijo a su apoderado, “Manuel ya podré pasear tranquilo por la calle sin que nadie me pare”. “Que te crees tú eso”, le contestó Manuel Cisneros. Y tenía razón el ilustrado taurino aragonés, ya que ir con Romero es un parón tras otro acrecentado por la petición de foto en un mundo donde el telefonino ha convertido en fotógrafo a toda la ciudadanía. Pero es que lo más singular de cuanto ocurre en el Universo Curro Romero es la ingente cantidad de fervorosos partidarios que le han surgido y que ni siquiera habían nacido aquel histórico y soleado 22 de octubre del año 2000.