Veladas por San Miguel

Todo el año es Feria en ésta nuestra ciudad. Las velás de barrio proliferan y raro es el mes en el que no se programa algún festejo en forma de atracciones, farolillos y chiringuitos diversos. Y en estos coletazos de septiembre surgen velás tanto en el centro como en los alrededores de una ciudad tan festiva como ésta. Se celebra San Miguel en la Maestranza y ha nacido una velá junto a la plaza, justamente en la barreduela que lleva el nombre del recordado Otto Moeckel. Una velá que tendrá su cénit al rebufo de los festejos que ocupan este fin de semana en la del amarillo albero. También en un enclave tan señero como el Museo, la hermandad del Cristo de la Expiración y Nuestra Señora de las Aguas en la plazuela que se halla a las puertas del templo celebró su velá el pasado fin de semana. Esta velá del Museo tiene una edad y me viene a la memoria cómo el inolvidable Pepe Peregil era el foco mediante aquellos fandangos de su tierra huelvana. Todo el año hay velás en los barrios, pero por San Miguel llega la sobredosis.