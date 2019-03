Ahora sí que será real la primavera

Cuando estemos en plena digestión de la colación nocturna, así que falten dos minutos para que den las once en todos los relojes de la noche, será que se haga entre nosotros la primavera, esa estación rica en literatura y en la que prima el verde en su paleta llena de colores. Verde que te quiero verde, estación florida que ya llevaba un tiempo entre nosotros y sólo cabe la rogativa para que llueva pronto hasta esos días en que la ciudad se convierte en una Jerusalén efímera. Faltarán dos minutitos para que den las once cuando la primavera entre de forma oficial en nuestras vidas, pero lo cierto es que llevamos una temporada disfrutándola de manera oficiosa. La prueba, los naranjos repletos de azahar para una visión verdiblanca que nos alegra las pajarillas tanto que hasta nos hace creer que el tiempo no ha perpetrado tanto menoscabo en nuestras vidas.