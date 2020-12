Amancio Prada canta a Bécquer

El recuerdo que tenemos del Bierzo es brumoso, porque brumosa fue la mañana que lo atravesamos en una bicicleta chirriante, camino de Santiago para abrazar al Apóstol. El Bierzo es una de esas geografías ibéricas mestizas, en la que se lían lo galaico y lo leonés sin demasiadas tensiones ni pretensiones. No es raro, por tanto, que de allí sea nativo Amancio Prada, un músico que ha construido un hermoso repertorio tomando lo mejor de las líricas gallega y en castellano. Sus adaptaciones de Rosalía de Castro, Cunqueiro, San Juan de la Cruz, Lorca o García Calvo han sido fundamentales en la difusión del legado poético español en unos tiempos en los que la lectura de versos se ha convertido en una extravagancia. Y lo ha hecho con unos arreglos sobrios y hermosos, donde la cuerda da un protagonismo respetuoso a la palabra. En nuestra generación ochentera no estaban bien vistos los cantautores, considerados como personajes un tanto pedantes y soporíferos, con demasiado pelo de la dehesa hispana, contrarios a esa frivolidad efervescente y cosmopolita que quería olvidar con combinados, cocaína y comics la España de los vinazos, las chirimías y los caminos polvorientos. Pero sería cicatero no reconocer la labor de personajes como Prada o el propio Serrat, quien hizo sonar en las salitas de todo el país, independientemente de ideologías, la voz en HiFi de Miguel Hernández o don Antonio Machado. Amancio Prada consiguió también que muchos españoles aprendiésemos a valorar ese queridísimo tesoro de la cultura hispana que es la lengua gallega. Canciones como Adios rios, adios fontes, adaptación del famoso poema de Rosalía e himno universal de la morriña, han hecho más por la descentralización de España que todas las soflamas federalistas tan de moda en la actualidad.

De la mano de la Universidad Hispalense, Amancio Prada regresa a Sevilla, ciudad donde nacieron algunas de sus más preciadas guitarras, para presentar un disco basado en las rimas de Bécquer, con el que se suma a las celebraciones por el 150 aniversario de la muerte del poeta de San Lorenzo. No deja de ser una bonita coincidencia que el cantautor que saltó a la fama con los versos de Rosalía vaya cerrando su carrera con los de Gustavo Adolfo. De esta manera, los dos poetas de la periferia que renovaron a media voz el panorama poético español del XIX se desposarán místicamente la tarde del viernes en la iglesia de la Anunciación. Oficiará, con su melena blanca de juglar enamorado, el cantautor del Bierzo, que Dios guarde muchos años.