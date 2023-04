Por si usted no lo sabe aún (por despiste, por golpe de calor, por legítimo pasotismo), la Feria cumple 50 años de su traslado a Los Remedios, junto a Tablada, donde antaño el trasgo de Belmonte toreaba vaquillas en la oscura noche. Tempus fugit de Virgilio. O Pasa la vida de Albahaca. Elijan, pues: latinazgo clásico o sevillanas por el paso amargo del tiempo. Entre El Roto y Martínez de León, un colega me envía un alegre dibujo de Feria. Un jinete en forma de esqueleto, vestido de corto, lleva a la grupa del famélico equino a una vieja conocida por estos pagos: la Canina. Va vestida con traje de flamenca. En el mantoncillo lleva prendido un broche: Born in 1973. Oye, pues tiene su donaire. Que nunca falte la Canina, ni su azada ni la yedra, en el suspiro de nuestras vidas.

La Feria de Abril se mudó en 1973 del jardín de El Prado a Los Remedios. No mucho después Carrero Blanco asaltó los cielos. El dibujo de la pareja a caballo es la alegoría de quienes nacimos en los setenta. Como el niño setentero que fui recuerdo muy vagamente que entre ciertos mayores, llegada ya incluso la democracia, se seguía poniendo a caldo la estética de la Feria de Los Remedios. Debió ser muy chocante pasar de la floresta del Prado a aquel secarral de la ciudad.

Del ayer remoto a hoy nos han caído ya varias Ferias en lo alto. O sea, lo que va del pequeño poni demodé a la calle del infierno sin ruido para niños autistas. O lo que va de la Mirinda de la niñez al colágeno para piel y huesos en sorbos de catavino. Los tiempos cambian y lo seguirán haciendo después de su majestad el algoritmo. La Feria coloreada del ayer ha dado paso a la Feria del TikTok. Para estar a la última en moda y sociedad, el viejo Hola de las celebrities ya muertas (Amparo Muñoz fue Miss España 1973 y luego Miss Universo) abre paso ahora al estilo que marcan las influencers, instagramers y tiktokers. Según parece, la tiktoker Natalia Góngora (75.000 visitas) es una referencia local para las jóvenes feriantas. Ha sabido crear engagement y mucho scroll al hablar sobre cómo acicalarse para la Feria (con o sin traje de flamenca) o cómo colocarse el moño pluscuamperfecto. No es la única desde luego. Otras tiktokers sevillanas aconsejan el look ideal para la Feria con atavíos y toques sutiles, como los pendientes en forma de pez. Verdaderamente la Feria vía TikTok enseña que es cierto esto de que pasa la vida, como canta la sevillana. Pasa la vida y, por supuesto, nos pasa por encima. Sería un detalle que las tiktokers dedicaran vídeos a exornar la Canina de los 50 años o más.