Cercano un cumpleaños muy feliz

Dentro de diez días, la criatura cumplirá veinte años y aunque, según el tango, veinte años no es nada, por estas gacetas sí que han pasado cosas, una barbaridad de cosas. Era domingo el Día de Andalucía de 1999 y aquel cúmulo de ilusiones fue disgregándose entre las que se cumplieron y las que están por cumplirse. Como en un rompeolas que mezclaba sentimentalismo y racionalismo, el periódico cumplió su mayoría de edad viendo cómo el trasiego de la vida pasaba por Rioja según tocaba, dramáticamente por aquella crisis que ojalá no vuelva nunca y con la ilusión de que las cosas sean como se quiere y no como dicta la cruda realidad. Aquel último domingo de febrero veía la luz este periódico, todos nosotros éramos veinte años más jóvenes y en la mochila portábamos un cupo de ilusiones que aún perduran por mucho trabajo que cueste mantenerlas.