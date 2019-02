Consejo a Juan Espadas

Según ha confirmado él mismo, el próximo sábado han organizado un acto para presentar a Juan Espadas como candidato del PSOE a la Alcaldía de Sevilla. En dicho acto estará apoyado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ex presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. Yo le recomiendo al alcalde que suspenda el acto, si todavía está a tiempo. O, como mal menor, que ruegue a los otros artistas que no acudan al evento. Se lo recomiendo más que nada por no tentar a la diosa fortuna; aunque si se quiere arriesgar al descalabro, allá él. Cada cual es dueño de sus destinos, y de jugársela o no jugársela.

A Juan Espadas se le suele calificar como un hombre prudente y conservador. No tanto en lo político (puede que también si se compara con otros), sino porque conserva las formas y prefiere ir a lo seguro. Las encuestas que circulan por ahí lo presentan como el principal favorito a seguir en la Alcaldía de Sevilla. De momento, sólo tiene un rival, que es Beltrán Pérez, el candidato del PP. Los demás (Cs, Adelante y Vox) no se sabe si se presentan a las municipales o a una cita a ciegas.

Espadas desafía a las estadísticas. La última vez que se juntaron Pedro Sánchez y Susana Díaz en Sevilla no fue una conjunción astral beneficiosa. Algunos maledicentes, incluso de ambos sectores de los dos PSOE, asumen que Pedro es gafe. Le trajo el mal fario a Susana, y así acabaron a medias con 36 años seguidos en la Junta de Andalucía, algo que no habían visto ni los más viejos del lugar. Por otra parte, dicen que después de acabar con Susana en la Junta puede que acabe con el PSOE, e incluso con España, y que está en ello.

Después recuerden lo que nos decían nuestras madres y abuelas, cuando éramos niños: "¡Ten cuidado con las malas compañías!". Se sabe por la voz de la experiencia que las malas compañías perjudican, y ya se ha visto. Así que buscar esas compañías es una temeridad. Y también están las fotos, que las carga el diablo. Si dicen que Albert Rivera se ha equivocado con la foto de la plaza de Colón, a pocos metros de Santi Abascal el de Vox, pues hacerse una foto con Pedro Sánchez y pedir el voto en Los Remedios es para que cesen a tres asesores. Y el presidente viene a Sevilla unos días después de lanzar un globo sonda para cargarse el Domingo de Ramos. Cuando en Sevilla los únicos globos que se lanzan el Domingo de Ramos son los que se les escapan a los niños delante de la rampla del Salvador.

Si esta presentación de Juan Espadas para las municipales la hubiera organizado Beltrán Pérez no le iba a salir mejor.