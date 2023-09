Leo a Jesús Ortega en Vozpópuli que Feijóo está muy satisfecho porque “logra el apoyo unánime de todo el PP tras el respaldo de la militancia en la calle”. Yo creo que tiene motivos mejores más allá de andar con las espaldas seguras. Voy a enumerárselos.

1) La primera causa de satisfacción debería ser, precisamente, haber superado el partidismo. El discurso de Feijóo fue transversal y, salvo alguna apelación desleal al voto útil de la derecha, fue respetuoso con Vox, con UPN y con Coalición Canaria, siendo cada uno de su padre y de su madre. 2) Las relaciones con Vox parecen haber mejorado, si Sémper no pega ningún saltito inesperado. Eso importa porque son dos partidos muy diferentes obligados a coordinarse muy bien de ahora en adelante. 3) Institucionalmente, Feijóo ha puesto el reloj en marcha para una eventual nueva convocatoria de generales. También ha contribuido a poner en marcha la cuenta atrás de las disensiones en el bloque rival. Como son varias, las desgloso y las sumo a mi enumeración. 4) Dentro del PSOE, el discurso de Puente ha roto puentes. Algunos simpatizantes se han sentido incómodos con tanta garrulería. 5) Todavía quedaban bolsas de votantes socialistas que se hacían los locos con los pactos con los nacionalistas. Ya no. 6) Aumentarán las presiones de los nacionalistas sobre el PSOE, pues se ha podido observar hasta qué punto sus exigencias no están ni cerradas ni dejan de crecer. ¿Hasta dónde podrán estirar unos y otros? 7) Las tensiones entre los propios nacionalistas se redoblarán, porque a Sánchez lo apoyan enemigos íntimos entre sí como ERC y Junts y, por la franja cantábrica, Bildu y PNV. 8) Feijóo puede estar satisfecho de haber logrado que su investidura exacerbe todas estas tensiones y las cesiones, los silencios y las incoherencias de Sánchez. No porque éste vaya a cambiar, sino porque suele jugar con el efecto sorpresa y el escondite en la inverosimilitud. Cuando vaya a su investidura, a nadie cogerá nada de Sánchez por sorpresa. 9) Temo que Feijóo no lo verá como un mérito, pero, tras la investidura, se le deben de haber caído sus ensoñaciones de buscar un socialismo bueno o una complicidad con los nacionalistas. Y 10) tal vez querrá aprovechar de una vez el inmenso poder que el PP tiene en los ámbitos locales y autonómicos y en el Senado para poner en práctica políticas osadas que confronten el sanchismo. Feijóo ya sabe dónde está.