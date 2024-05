Los plazos más optimistas apuntan a que la obra del tercer carril de la AP-4, que afecta al tramo entre Dos Hermandas y Las Cabezas, no empezará antes de 2027. El Ministerio de Transportes ha adjudicado al fin el proyecto de construcción. Y si todo va bien, en mayo de 2027 tendría que estar listo para encargar las obras, ya con el trámite ambiental incluido. A partir de entonces, tendremos que armarnos de paciencia para ver culminadas las obras. Hagan apuestas. No es de extrañar que los empresarios pidan que se aceleren los plazos por vía urgente, aunque sea por no llorar. Hará falta mucha paciencia.