Huesos andalucistas

POR si no se han enterado, yo se lo cuento. En Pedrera (Sevilla) han aparecido unas tumbas que datan del tercer milenio antes de Cristo. Es decir, que tienen una antigüedad de 5.000 años. En el Valle del Guadalquivir, tierra feraz en culturas y restos arqueológicos, no es raro que ocurran estas cosas. Lo normal es que cuando se mete el azadón en una besana o un solar surjan venus e idolillos, bronces jurídicos y hachas de sílex, cadáveres y restos que proclaman su particular et in arcadia ego. Llama también la atención que algunos de los huesos que han aparecido en dichos enterramientos están tintados de rojo, lo que evidentemente tiene una significación simbólica relacionada con la muerte y, quién sabe, con el más allá, esa vieja obsesión del Sapiens.

Andalucía, como decíamos, es rica en arqueología e historia. Raro es el día que no aparece en la prensa un hallazgo. Sin embargo, en los últimos años, se ha tenido la grandeza de no usar este tesoro fragmentario de forma política y arrojadiza (otros territorios españoles encuentran una fíbula prerromana y proclaman la independencia). La pregunta es si seremos capaces de seguir esa senda de cordura. Aún recordamos cómo, en plena Transición, algunos intentaron fundamentar la cultura andaluza en realidades muy difuminadas (Tartessos) y mitificadas (el Califato Omeya), o en un folclorismo romántico que aún colea. En Sevilla, por ejemplo, se mimó al Museo de Artes y Costumbres Populares (con magníficos fondos, por cierto, y hoy un tanto ajado) mientras agonizaba, justo enfrente, el Arqueológico, en el que se guardan auténticas maravillas de nuestro pasado hispanorromano, desde la Venus de Itálica hasta los bronces jurídicos de Osuna.Hasta la fecha, el andalucismo proclamado por Juanma no ha pasado de ser un juego populista acompañado de una coreografía de virrey. Pero ya empezamos a notar ciertos mensajes que apuntan a que las élites del PP andaluz están abandonando la visión unitaria de España (que es una de las bases de la derecha moderada hispana desde los liberales isabelinos) para acercarse a discursos confederales ajenos a su tradición, más propios de carlitas y socialistas. El pasado lunes, el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, en el Foro Joly, llegó a usar la palabra “codecisión”, acercándose claramente a la versión más light de los nacionalismos catalán y vasco. La peneuvización del PP andaluz es cada vez más evidente. Cualquier día de estos nos vemos a Juanma posando ante los huesos de Pedrera para reivindicar la antigüedad de la cultura andaluza y bla, bla, bla.