Al leer ayer el titular del compañero Geniz -"Las cuatro heridas que deja la reordenación de la Semana Santa"- se me vino a la cabeza Miguel Hernández añadiendo una cuarta herida: "Llegó con cuatro heridas: / la de la Hiniesta, / la del Buen Fin, / la del Cristo de Burgos / y la del Gran Poder". A la Hiniesta la pasan del quinto lugar al tercero, le adelantan dos horas su salida -a la 1 del mediodía en vez de a las 3 de la tarde- y le prohíben volver por la Alfalfa. Al Buen Fin la pasan del cuarto lugar al segundo y le adelantan dos horas la salida: a las 3 en vez de a las 5. Al Cristo de Burgos la mandan al último lugar del día. Al Gran Poder le hacen ampliar aún más su gigantesco rodeo por el Arenal y Santas Patronas para que otra cofradía pase por su habitual itinerario de Zaragoza.

Los cuatro casos justifican las protestas de las corporaciones afectadas. Que, en el caso del Gran Poder, suma al perjuicio la ingratitud por el olvido del rodeo que da desde 1967 haciendo posible que la Madrugada pueda vivir y sobrevivir durante tantos años (yo viví como nazareno del Silencio el colapso de 1966). Su sacrificio se olvida o se da por amortizado. Como si no fuera antinatural tomar al salir de la Catedral hacia la plaza de Triunfo y el Postigo en vez de hacia Placentines, Alemanes, Cuesta del Bacalao y Francos (el Silencio lo hizo dos años dando un rodeo aún mayor porque no cabía por el Postigo y tenía que ir hasta la Casa de la Moneda, y pasar ante la Caridad para coger Arfe hasta que, harta de sufrir tal despropósito -que yo también sufrí como primitivo nazareno- volvió a su recorrido natural). Como si no fuera antinatural tener que rodear la plaza del Triunfo para alargar su recorrido y evitar un parón. Como si no fuera antinatural que, no bastando este rodeo dentro del gran rodeo que supone volver por el Postigo, llegara a dar otro más por la Casa de la Moneda y Tomás de Ibarra.

Todo esto, por lo visto, ha sido olvidado. O se da por amortizado. Y se le obliga a dar otro rodeo más por el Arenal y Santas Patronas. Creo que está claro cuál ha sido y es la hermandad más solidaria con las demás de la Madrugada y la peor y con más ingratitud tratada. Y conste que quien esto escribe es tan hermano del Gran Poder como del Silencio, el Calvario y la Macarena, 29 años nazareno de la primera y 16 de la segunda. Pero ya saben lo de amicus Plato, sed magis amica veritas.