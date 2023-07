Qué dejan ustedes para los analfabetos? Pues eso, parafraseando con Valle-Inclán al Capitán Pitito de Luces de bohemia que abroncaba a los bohemios por la curda que llevaban encima y el escándalo que estaban montando en plena noche en el Madrid de la taberna de Pica-Lagartos, ¿qué van a dejar los socialistas para cuando ganen unas elecciones de verdad? La que han montado, bailes incluidos, por haber sacado dos votos más que en los comicios de 2019. Como lo valiente no quita lo cortés, uno imagina que después de cantar el No Pasarán y La Internacional, el representante de los parias de la tierra y presidente del Gobierno habrá felicitado a su adversario, Alberto Núñez Feijóo, por su triunfo en las elecciones. El PP ha obtenido 47 escaños más que en 2019, pero el goal average lo ha dejado como al Madrid de Benito Floro y de Beenhakker en Tenerife. Si con dos diputados más montan la Verbena de la Paloma, ¿qué no habrían hecho si sacan los 202 diputados que consiguió el PSOE de Felipe González en octubre de 1982?

Una delegación del Betis encabezada por Rafael Gordillo y Joaquín Sánchez visitaron el Congreso de los Diputados para inaugurar una nueva peña bética en la Cámara de la Carrera de San Jerónimo. Sus señorías verdiblancas aparecían con sus apellidos en los dorsales de la nueva peña. Entre ellos, el bético Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, lateral derecho (número 2) de los cinco diputados que ha logrado su partido por la circunscripción de Sevilla. Con las dos provincias extremeñas, son las únicas donde el PSOE ha ganado en la mitad meridional de la Península. Cuando juzguen a esta generación, la Reina del Sur se levantará y hará que la condenen, dice el Evangelio de san Mateo.

Los diputados y senadores socialistas que se incorporaron a la peña bética del Congreso debieron quedarse con La Marcha Verde de Antonio Hernández, esa Anábasis verdiblanca escrita por el poeta y novelista de Arcos de la Frontera, y también con un manual del Manque Pierda que ha tenido Pedro Sánchez como libro de cabecera para alardear de esta dulce derrota o pírrica victoria, que ya saben que es por Pirro el macedonio y no por Pirri el ceutí. El Manque Pierda puede mantenerlo otros cuatro años en la Moncloa con una personalidad resiliente (el epíteto es suyo) en la que se mezclan Maquiavelo, Felipito Tacatún (aquel actor argentino que popularizó el Yo Sigo en Televisión Española) y Manuel Irigoyen, el presidente del Cádiz que era capaz de transformar un batacazo del equipo en una proeza, aunque le costara bajar a las zahúrdas del descenso al Racing de Santander, la honra de los chicucos.

Ya patentó el abrazo a Pablo Iglesias tras las elecciones de 2019. A la vista de los resultados, va a tener que poner en marcha una máquina de dar abrazos para contentar a los diferentes socios. Si le fallara alguno, que no olviden que su mejor aliado ha sido Vox. En una parte del electorado, como lluvia fina, ha calado ese leviatán más imaginario que real de la censura, el No-Do, el Valle de los Caídos y el patriarcado. Los temores reales, sin embargo, no han pasado por caja o por urna. Viva Macondo. Tiene razón Zapatero. Esta campaña electoral se estudiará… en las aulas de Psiquiatría.