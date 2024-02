Cuidado, mucho cuidado, no olvide en su casa la pata de conejo, cuelgue la herradura en lugar seguro y no ose pasar por debajo de una escalera porque lo más blando que puede caerle encima es un albañil. Ya en serio, amanece martes y trece, lo que resulta sinónimo de mufa, que es como los argentinos califican el gafe. Los toreros no dejan jamás la montera encima de la cama porque trae mala suerte y un ama de casa que crea en estas cosas no se la juega dejando unas tijeras abiertas. El martes trece se las trae y sé de gente que no sale de su casa en un día tan señalado. Meigas, supersticiones, obsesión con la mala suerte, todo eso viene en la valija de un día así y, por si acaso, salir de casa se observa como un riesgo absolutamente innecesario. ¿Qué de verdad hay en todo esto? Creo que nada, pero por si acaso...