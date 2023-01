En la partida por la Alcaldía, Antonio Muñoz se ha sacado un as de la manga: la Ley de Capitalidad para Sevilla. Digamos que puede ser una forma de contrarrestar la mala compañía de Pedro Sánchez. El alcalde socialista ha recurrido a una propuesta que defendió el PP (y singularmente el ex alcalde Juan Ignacio Zoido), aunque es cierto que otro socialista, Alfredo Sánchez Monteseirín, también la pidió. Puede ser una forma de buscar al electorado moderado. No por la propuesta en sí misma, sino por ese afán conciliador que orienta su gestión desde que sustituyó a Juan Espadas. Una conciliación más juanmista que pedrista, y que resulta ajena a las broncas de la política nacional, auspiciadas por el ilustre visitante al que recibió el 14 de enero en el pabellón de la Navegación. "Navegamos frente a tempestades", dijo Sánchez.

La Ley de Capitalidad fue una propuesta recurrente de Juan Ignacio Zoido. El PP la había pedido en 2007, cuando era alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín y presidente de la Junta Manuel Chaves. Monteseirín defendió la Ley de Capitalidad, pero la Junta la frenó. La capitalidad de Sevilla quedó fijada en el artículo 4 del Estatuto de Andalucía, y se puede desarrollar con una ley que nunca se aprobó. Después de la gran victoria por goleada de Zoido en 2011, ya como alcalde, volvió a pedirla. Fue criticado incluso por los suyos, ya que Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, lo veía como la búsqueda de más privilegios para Sevilla. Y los socialistas lo veían como una ocurrencia de Zoido.

Nunca ha parecido que la Ley de Capitalidad despierte la emoción ni la indignación de los sevillanos. Flojera, indiferencia... La gente quiere que la ciudad reciba la atención que se merece para contar con mejores infraestructuras y para que la capitalidad no sea perjudicial. Y también que se ayude a los barrios pobres del ranking. Pero en este nuevo intento lo que se valora más es la foto. Ver al alcalde, Antonio Muñoz, y a la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, del PSOE, junto al consejero de Presidencia de la Junta, Antonio Sanz, del PP, unidos para que las necesidades de Sevilla se queden fuera de la discusión partidista... Es una foto impagable, en vísperas de la campaña.

¿Le han metido un gol al PP? No es eso, pero tampoco es lo contrario. El PP andaluz, presidido por un malagueño, no se puede desmarcar ahora de la Ley de Capitalidad que defendió el PP sevillano durante muchos años. Aunque el PSOE la frenó en la Junta, Muñoz la rescata cuando más le conviene. Esperemos que de verdad sea para el bien de Sevilla capital.