Nudos españoles S.A. (Sociedad Alarmada)

El PP, que siempre se pasa de frenada. Ha reaccionado tratando de impedir una votación parlamentaria. Hay que leerlo dos veces. Lo ha hecho recurriendo al TC tratando de evitar que en la cámara que en la que reside la soberanía nacional –que no es solo un concepto festivo para repetir con solemnidad impostada y el cuello almidonado los seis de diciembre– se arbitre el juego de mayorías y minorías en función de la representación popular de cada uno y los pactos políticos alcanzados. Y pretende que lo haga el TC adoptando medidas cautelarísimas, o lo que es lo mismo negando incluso a la parte afectada el derecho a ser escuchada por el tribunal. Cuando se empieza una legislatura calificando al gobierno de ilegítimo nada puede acabar bien. La palabra pronunciada por los diputados no es baladí. El lenguaje siempre preconfigura la realidad y la opinión publicada, que a su vez performa el debate en la sociedad. El comienzo de la legislatura ya anunciaba este final. Todo ha ido a peor. Daba igual lo que ocurriera, este era en origen un gobierno usurpador de las instituciones; su desempeño, ilegítimo; sus coaligados, un peligro para España; los partidos que lo apoyan en el Parlamento, ilegales pese que su participación en política viene regida por la Ley de partidos impulsada por el PP; y el presidente simple y llanamente un okupa en La Moncloa. Esa ha sido la tesis y la estrategia desde el minuto uno. Ahora que embocamos el último año de legislatura la mezcla de ficción –la legitimidad del Gobierno– con la realidad –el indeseable apoyo en ERC y Bildu por legales que sean– han construido un relato terrible y con un final apocalíptico.

La actuación del PP, de la mano de Vox, no oculta que el gobierno ha contribuido a inflamar la crisis tratando de desenredar uno de los nudos troncales. Quizás no había otro camino y hay que preguntarse qué ha de hacer un gobierno y un parlamento ante el bloqueo de la renovación de uno de los órganos judiciales por el principal partido de la oposición en comandita con un grupo de puñetas en osada rebeldía. Políticamente tiene lógica y legitimidad que el legislativo legisle utilizando su mayoría parlamentaria para modificar leyes. Pero políticamente han asumido mucho riesgo metiendo en el mismo saco de la reforma del Código Penal la desaparición del delito de sedición, la rebaja sustancial del de malversación y la reforma de la Ley orgánica del Poder Judicial mediante una enmienda con el objetivo de eliminar la obligatoriedad de los tres quintos para que el CGPJ pueda elegir a los dos miembros del TC así como para eliminar el plácet que hasta hoy tiene que conceder el TC para validar a los miembros elegidos por el Consejo. Es un galimatías, sí, pero lo que se dirime sólo es poder. El control del órgano de los jueces integrado por jueces cuya independencia se ignora. Y lo que se oculta –aunque ya no– es el intento de controlar la justicia para favorecer determinadas decisiones políticas, económicas y sociales. La razón asiste al PSOE toda vez que el CGPJ lleva cuatro años con su mandato vencido, el mismo tiempo que lleva el PP incumpliendo la ley. Pero tratar de resolver el asunto por el procedimiento de urgencia, sin informes consultivos y evitando el trámite y las enmiendas a un proyecto de ley puede ser legal pero también es una declaración de intenciones que hurta el debate sereno y a fondo sobre los delitos modificados y la renovación del órgano judicial.

SOMOS expertos en nudos. La política española tiene la rara habilidad de enredar más los cabos en vez de desanudarlos. El pulso que mantiene el poder político progresista (PSOE y UP) con los jueces conservadores bajo la influencia de la calle Génova desde el comienzo de la legislatura ha estallado esta semana dejando un montón de cascotes inservibles y difíciles de recomponer. Las consecuencias del atrincheramiento de un grupo de jueces conservadores y elegidos por el PP en un poder judicial cuyo mandato caducó hace cuatro años no podía acabar bien. El filibusterismo de estos jueces para propiciar el segundo bloqueo –la elección de dos miembros del Tribunal Constitucional– sólo agravaba la cuestión. El acto de rebeldía que supuso que los magistrados rebeldes ignoraran el plazo legal para elegir a los miembros del tribunal de garantías suponía una declaración de guerra abierta. Nudos que hacen más nudos.

Breverías

1. Regreso a 2017 pero sin plumas

El independentismo vuelve a la carretera. ERC va a aprobar en febrero su propuesta de referéndum pactado con el Estado cuyo resultado necesite un 55% mínimo de síes y una participación del 50% para ser vinculante. Hay demasiadas claves agolpadas en esta deja vu tan aburrido como previsible. De entrada, la propuesta pretende hacerse en el marco legal pero bajo la utopía de un cambio constitucional que lo permita. La sociedad catalana ha virado: el apoyo a algo parecido al procés es menor. El independentismo está profundamente dividido y a la gresca por los votos. El presidente Aragonés ha pasado a ser el gran traidor para parte del independentismo radical más irredento. Item más: si se produce otra escalada será con un marco legal diferente y más debilitado. Pedro Sánchez sabe que un hipotético apoyo de ERC ante un hipotético triunfo electoral que lo deje dependiente de esos votos va a pasar por la aprobación del referéndum. Se admiten apuestas, aunque en esta suerte el Gobierno está bien sujeto por la Constitución. No conseguirán la independencia pero van a seguir contaminando la agenda política española por mucho tiempo.

2. La moción de Feijoo

Las mociones de censura en España son constructivas, es decir tienen como objetivo sustituir a un presidente por otro y darle continuidad a la legislatura. Pero, como todo en política, tiene sus matices. Aun perdiendo puede servir para marcar posición, evidenciar quién es la alternativa, para establecer el marco y la agenda política o incluso para disponer de un relato. Santiago Abascal, de Vox, parece dispuesto a presentar su segunda moción de censura con Pedro Sánchez. La primera fue en 2020 y fue rechazada. Aquella fue contra Casado y esta es contra Feijoo. Así está de envenenado el ciclo del aire en la derecha española. Feijoo, tras haber negado cualquier apoyo a esta iniciativa, ahora no se opone, aunque sin haber decidido si se abstiene o la apoya. Dependerá del candidato de Vox, dice. Es una manera de parapetarse ante un argumento, de tener una coartada y un antídoto contra Abascal, que será en buena lógica quien la encabece salvo contorsionismo de última hora para embarcar al PP. La pregunta es qué gana Feijoo y qué pierde. No va a marcar posición, ese será en todo caso el triunfo de Vox. No necesita evidenciar que es la alternativa ni va a obtener un nuevo relato político, que ya tiene el PP el suyo bien fijado. Y encima para perder, lo que evidenciará de nuevo, pese a todo, la fortaleza del perímetro parlamentario de Sánchez. No necesita mociones el PP. Ya la ha hecho Feijoo anunciado que derogará hasta cinco leyes: la ley contra la violencia de género, la ley de memoria democrática, la ley del solo sí es sí, la de Educación, la de bienestar animal y la reforma del código Penal. No cabe mayor moción, proporcionándole por cierto una oportunidad de oro al PSOE para evidenciar ante los votantes que cuando se abran las urnas se votará por dos modelos de país bien diferentes.

3. Energéticas investigadas

Había mucha expectación por conocer qué empresas energéticas están siendo investigadas por la Comisión Nacional del Mercado y la Competencias por posibles prácticas anticompetitivas. Una filtración señala a Repsol, Cepsa y BP, aunque no es oficial. Supuestamente estas marcas habrían incurrido en prácticas anticompetitivas en la política de descuentos en el precio de los carburantes desde marzo. La CNMC había recibido varias denuncias de gasolineras. Si la inspección acreditara estas prácticas y abusos de posición de dominio sería una infracción muy grave que conllevaría multas de hasta el 10% del volumen de negocio total de la empresa infractora. Hagan números. Todo el sector de las empresas energéticas /eléctricas tienen una incidencia mayor en el debate político hace tiempo, por encima y por debajo de la mesa. Las relaciones con el Gobierno son malísimas y especialmente agravadas tras el célebre impuesto. De manera singular, Pedro Sánchez y Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, se dan topetazos en cada curva. El sector, que es estratégico para el país, necesita más calma y menos ruido.