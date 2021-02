Paliativo al síndrome de abstinencia

Sobredosis de metadona sentimental con la que combatir el insoportable síndrome de abstinencia que nos deprime ante la ausencia, otro año, de lo que más nos gusta en esta época, que es ver cómo se va un palio. Si la vieja Audiencia no existiera como ágora cultural habría que inventarla, pues sin ella habría languidecido hasta apagarse esa llama que luce durante todo el año. Estamos en Cuaresma, la agenda cofrade está empetada y surge la muestra In nomine Dei como evento estelar en este tiempo de penuria haciendo el mismo efecto en la afición que la metadona en el drogadicto. Desde la cruz de guía de la Carretería hasta el manto camaronero en una macroexposición que, desde luego, no tiene el alma de un paso en la Campana, pero que servirá de paliativo con el que combatir otra primavera robada, una más y a ver hasta cuándo esta normalidad tan insufrible.