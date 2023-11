Como no todo el espacio de la Sevilla que más merece la pena ha de estar ocupado por veladores, que hasta el puente de la Inmaculada se encuentre uno la Plaza Nueva llena de libros es de agradecer. La Feria del Libro Antiguo y de Ocasión es punto de encuentro sin necesidad de cita previa. Punto de reunión tácita al calor de la posibilidad de encontrar alguna joya de segunda mano, o tercera, qué más da. Es más, el libro usado y muy leído es más sugerente que el recién sacado del horno de Gütenberg con el olor a viejo dándole una solera que no acarrea la tinta fresca. Y en estos días de otoño oficial a pleno sol la Plaza Nueva se convierte en ágora en que el abanico de la edad se abre en toda su extensión. Tendrá vigencia hasta el último puente del año y le aconsejo que no desperdicie la ocasión de disfrutarlo.