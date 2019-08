Política infectada

Quiénpodía dudarlo? Si el PSOE gobierna en funciones la nación, PP y Ciudadanos gobiernan la Junta de Andalucía y estalla una crisis sanitaria a consecuencia de una intoxicación alimentaria en Sevilla, a su vez gobernada por el PSOE, está claro que el brote de listeriosis que ha costado al menos una vida humana (hay que esperar a que se confirme si existe relación entre la intoxicación y dos abortos, porque al contrario de lo que dicen nuestras actuales leyes para mí los no nacidos son vidas humanas) y afectado a 150 personas se iba a convertir en una cachiporra política. La Junta (PP-Ciudadanos) ha acusado al Laboratorio Municipal de Sevilla (PSOE) tras lo que desde el Ayuntamiento se ha acusado a la Junta de deslealtad. Mientras tanto la oposición andaluza -PSOE y Adelante Andalucía- junto al PSOE nacional han cargado contra la Junta acusándola de cobardía, opacidad, descoordinación y negligencia.

La vergüenza de siempre. Ni tan siquiera la mayor tragedia y la peor matanza vivida por este país desde la Guerra Civil, los atentados islamistas del 11 de marzo de 2004, sirvieron para unir a nuestros políticos frente a un enemigo común y ante un ataque sin precedentes. Muy al contrario, al ser víspera de elecciones fue repugnantemente manipulado por todos los partidos. Se cayó en el punto más ética y políticamente bajo en que hayan caído la política, los partidos y los políticos en nuestra historia democrática. Desde entonces no ha habido tragedia intencionada o accidental, incluido el ataque islamista de Barcelona, que no haya sido utilizado como arma política. No me refiero a la necesaria petición de responsabilidades sino a la manipulación de la tragedia o el accidente para desacreditar al oponente antes incluso de que se tengan datos que permitan establecer los hechos.

Tal vez no sea casual que hoy estemos justo a un mes de la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de nuevas elecciones si Pedro Sánchez no es capaz de formar Gobierno. Todos se miran de reojo por si se da esta poco deseable y poco seria circunstancia que nos situaría en el insólito escenario de repetir unas elecciones generales tras otras: diciembre 2015, junio 2016 y abril 2019, con la moción de censura de junio de 2018 de por medio y el largo período de Gobierno en funciones desde abril. En el pobre momento político que vivimos todo vale. Y si hay un horizonte electoral, aún más.