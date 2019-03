Praga, estación de paso hacia cuartos de final

Aunque cualquier parecido con el pasado sea mera coincidencia y este Sevilla se parezca al de Kanoute como un huevo a una caja de zapatos, la verdad es que la tropa de Machín ya sabe a qué sabe ganar al Slavia en Praga. Y es lo que procede cuando sean las nueve de la noche en el moderno Eden Arena tras el infortunio de una ida en la que los checos del Slavia recolectaron una cosecha plena de fortuna y absolutamente inmerecida.

Un 2-2 en el primer asalto no permite viajar con demasiado optimismo, pero es tan superior este Sevilla al equipo checo que no cabe ni pensar que la bolita propia no vaya a estar mañana en el bombo suizo. Además, la vitaminosis recibida a través del segundo tiempo del pasado domingo ante la Real debe ejercer de estímulo suficiente para pasar a los cuartos de final y que es motivo más que suficiente como para que al Sevilla se le alegren positivamente las pajarillas.

La impresión que emitió el Slavia de Praga hace una semana en Nervión fue la de que estamos ante un equipo que no tiene en el sistema defensivo su arma mejor. Sólo el despropósito que generó el gol de Ben Yedder antes de romper a sudar es motivo suficiente para tener la esperanza de que hoy haga gol/goles el Sevilla. Y es que es obligación ineludible para los de Machín hacer gol/goles en el Eden Arena, ya que el cero en el electrónico clasifica a los checos para cuartos.

Las dudas surgen sobre qué Sevilla surgirá esta noche en la encantadora Praga, si el que cayó en Krasnodar y Lieja o el que ganó y pudo golear a la Lazio en el Olímpico romano. He ahí la cuestión, pues este Sevilla se lleva moviendo todo el curso por unas arenas que se hacen alarmantemente movedizas en los viajes. Ahora bien, la vitola que lleva de favorito no es de capricho, sino la absoluta realidad que es la diferencia de potencial existente entre él y los checos.