Parece de todo punto fuera de lugar la forma en que se está cuestionando la labor de Quique Sánchez Flores. Aunque los pronunciamientos vienen de segunda mano, como de filtraciones interesadas, lo cierto es que en el club no están seguros de qué senda tomar. Desconozco si es que hay motivos internos como algún o algunos desencuentros con los que mandan, pero sí está claro que la continuidad del madrileño no está asegurada.

Estamos ante un caso parecido al de Mendilíbar, que tras salvar al equipo y ganar un título continental apenas tuvo crédito para continuar algo más de tiempo. Está ocurriendo algo similar con el sobrino de Lola Flores, ahijado de Alfredo di Stéfano e hijo de uno de los que hollaron la yerba nueva del Sánchez Pizjuán en su inauguración oficial. Y es que la trayectoria de Quique en el Sevilla no ha podido ser más acertada, sobre todo por cómo recondujo la situación.

No sé quién es el que le siega la yerba bajo sus pies, pero no parece lógico que tal cosa ocurra cuando el Sevilla se quedó a salvo a bastantes fechas del final. El equipo no juega bien, claro que no, pero ha logrado antes de lo temido los puntos necesarios para la tranquilidad y eso pesa a la hora de los balances. Quien la lleva la entiende o debería entenderla, pero tras el piscinazo con el charrúa Diego Alonso bien debieran pensarse las cosas antes de tomar una determinación.

Junto a todo esto, la falta de respeto que significa el baile de nombres que van apareciendo, que cuando no es Arrasate hablamos de Diego Martínez. Es hora de echarla al suelo y de sofocar esa falta de respeto que para todo entrenador en activo es el baile, más o menos creíble, de aspirantes a su puesto. Convendría aprender de lecciones anteriores y aquella de despedir tan tempranamente a Mendilíbar para fichar a Alonso no debería caer en saco roto, ¿verdad que no?