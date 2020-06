Recordando aquellos brotes verdes

Llegó junio a las tablas, un nuevo junio a la papelera y ya tenemos en carne mortal esa nueva normalidad que vamos a ver qué es lo que nos depara. Por lo pronto, ayer, en mi habitual caminata que por recomendación facultativa hago cada mañana me encontré con una sorpresa agradable. Nada más y nada menos que, aunque tímido, sin estridencias, me volvió el sonido de las maletas con ruedas. La verdad es que en ese recorrido que cuenta con etapas volantes como la Basílica y la Catedral, los dos Arcos, la Macarena y el Postigo, sólo me topé con cuatro guiris arrastrando sus valijas. Nada que ver con la banda sonora de antes del virus, pero menos da una piedra. Digamos que fueron como esos brotes verdes que auguraba un personaje de cuyo nombre no quiero acordarme, pero lo cierto es que sentí mucha alegría en esa incógnita que representa la nueva normalidad.