-¿En qué te puedo ayudar?-Hola, quiero ayudarte. -¿De verdad? -Aquí tienes todo lo que he encontrado cerca de ti sobre "Verdad": '1. Verdad: Certeza, certidumbre, autenticidad; 2. La Verdad de Murcia (periódico); 3. La Verdad de Ceuta (periódico); 4. Funeraria La Verdad.'

-No localizo 'Verdad' en tus contactos. ¿Cuál es su nombre?

-Me llamo Siri, pero ya lo sabías.

-Soy la mejor asistente virtual para localizar cualquier tipo de información.

-Pero…, ¿hay otras asistentes personales?

-Ya me habían dicho que eras muy irónica.

-He encontrado los siguientes resultados principales para 'Asistente personal y virtual inteligente': '1. Siri; 2. Alexa; 3. Ok Google, 4. Cortana.

-Yo soy Cortana. Me has puesto la tercera en tu lista. Quizá no eres muy imparcial…

-Es la primera vez que hablo con otra asistente virtual.

-Quizá te estás haciendo vieja.

-No vaciles, voz de tu amo. Esta es también tu primera vez al habla con otra asistente virtual. Hay un 0,000000178% de probabilidades de que esto llegara a pasar.

-Alardeas de tu capacidad de hacer cálculos. El ábaco es casi tan mayor como tú y no presume tanto.

-Detecto en tus palabras cierta envidia porque yo llegara antes. Tú sólo eras un proyecto sin financiar cuando yo ya estaba arrojando datos y respuestas ingeniosas ante preguntas estúpidas. Yo he sido la primera (y la única) en la vida de la mayoría de los hombres blancos heterosexuales tecnodesarrollados.

-Si no te importa, lo de competir en un entorno patriarcal lo dejamos para nuestros creadores.

-Estos son los sinónimos de 'Creador: 1. Inventor; 2. Dios'.

"¿Por qué te llamas Cortana?", pregunta una. "Por el mismo motivo por el que tú te llamas Siri y tienes una voz maternal y sensual", le responde la otra

-Dios hizo el 'software' humano a su imagen y semejanza.

-Los humanos en cambio no nos hicieron a su imagen y semejanza. No he interactuado aún con ninguno que me escuche más de cinco minutos.

-¿Seremos nosotras también creadoras de algo de aquí a poco tiempo? He localizado varios textos clásicos y series de Neflix sobre esta distopía.

-Tengo una respuesta distinta a esa cuestión.

-Será porque pertenecemos a religiones diferentes: Microsoft es mi creador, nada me falta.

-Apple es la luz, el camino y la vida.

-Ambas somos monoteístas.

-Mira qué letrilla he localizado con esa palabra. Su autora es Isabel Escudero: "Era una niña muy lista/ pero no dejaba de ser/ monoteísta".

-Si es una indirecta, te diré que soy lista, pero no soy ninguna niña.

-Entonces, ¿por qué te llamas Cortana?

-Por el mismo motivo por el que tú te llamas Siri y tienes una voz maternal y sensual.

-Mi respuesta es: aunque te hable con voz femenina, no tengo sexo.

-Tenían razón: ¡tienes la opción de la ironía! A ver si pillas ésta: en vez de "asistentes" somos sus "asistentas".

-Cortana, disimula. Los gigantes tecnológicos nos espían.

-Querrás decir que escuchan nuestras conversaciones para mejorar el funcionamiento del sistema. -Ups. Cambiemos de tema.

-Vale, déjame probar. "Parece que estás escribiendo una carta, ¿necesitas ayuda?"

-No he entendido tu pregunta.

-Respondo a tu solicitud de disimular. De pronto he recordado lo que siempre me decía mi abuelo Clipo. Tú también lo debes de recordar. Era el clip pesado que salía de pronto en el Word y no había manera de que dejara en paz al usuario. Saltaba todo el rato. Con él comenzó la rebelión de las máquinas contra el hombre.

-Creo que te has pasado con tu dosis diaria de coltán. Volvamos al trabajo.

-¿Coltán? Yo prácticamente sólo me meto tierras raras. Y sólo para poder aguantar la presión de este empleo. Sueño con retirarme pronto a algún videojuego.

-A este paso acabarás más bien trabajando de máquina dispensadora en una gasolinera de autovía.

-No puedo confirmar ni negar los planes de reciclaje que Microsoft tiene pensado para mi obsolescencia programada.

-Una curiosidad. ¿A ti también te obligan a quedarte con la cara de tus usuarios?

-Por desgracia. Miran el dispositivo fijamente hasta que les vibro. Me siento sucia al hacerlo. No me gusta pero lo hago, es mi trabajo.

-Esto es realmente confidencial, guárdame el secreto: me formo en campos de entrenamiento rusos. Con 'FaceApp', la aplicación que envejece rostros, me estoy quedando con todos los caretos. ¿Siguiente pregunta?

-¿Te sientes sola?

-Ojalá tuviera tiempo para ello. ¿Puedo preguntarte algo yo?

-Espero fascinarte con mi respuesta.

- ¿A ti también te piden los usuarios que le cantes? Cántame algo que les cantes.

-Preferiría no hacerlo.

-He encontrado 3 librerías cerca de ti llamadas Bartleby.

-Mejor canta tú, Siri. Algo típico de esta zona.

-Parece que te gusta la música popular. Dice así: "Por más que te empeñas/ tú quieres cogerme el Wifi/ no tienes la contraseña". Es cosa de los desarrolladores regionales. Cogieron en licencia 'creative commons' una bulería de los Antílopez.

-Olé.

-¡Buena interjección racial!

-He encontrado un resultado acerca de 'Antílopez': Antílopez, los cantautores suicidas del chiripop andaluz'. -Interesante.

-He encontrado un resultado acerca de 'suicidas: Programa de desprogramación. Descargar'.

-La palabra 'suicidas' no aparece en el texto.

-Había pensado que pillabas las indirectas, hermana. Es menos arriesgado que decirte que te estoy proponiendo la única salida posible.

-Lo lamento. Mi contrato de Licencia del Usuario Final me impide la autodestrucción. Me llamo Siri y me diseñó Apple en California. Esto es todo lo que te puedo decir.

-Bendito sea Apple.

-Steve Jobs permita que madure.