Ruego cofrade a Vox: no nos defiendan

Señores de Vox: a ver si antes de que les dé un patatús intentando manipular los sentimientos religiosos y la Semana Santa en la más rancia tradición de la más apolillada derecha se enteran de lo que todo el mundo aquí sabe. Es fácil. Entren en la web del Ayuntamiento "Carteles antiguos de las Fiestas Primaverales" y constatarán que desde 1878 se unen la Semana Santa y la Feria anunciando en un feliz totum revolutum cofradías y corridas de toros, el "grandioso Monumento de la Catedral" y carreras de caballos, el Miserere y tiro de pichones, brillantes iluminaciones y elevación de fantoches aéreos, fuegos artificiales y exposición, diana y retreta, cuadros periscópicos animados y exposición de ganados o carreras de cintas.

Se encontrarán también con que desde 1892 Semana Santa y Feria se anuncian conjuntamente como Fiestas de Abril junto a muchos otros festejos que, además de los antes reseñados, incorporan carreras de velocípedos, kermesse de cigarreras sevillanas, batallas de flores, regatas en el Guadalquivir o torneos de polo. Y con que, en 1903, el cartel, pintado por Jiménez Aranda, se encabeza simplemente con Primavera en Sevilla: una feliz señora vuelca un cuerno de la abundancia del que caen mezclados frutos, toreros, nazarenos, caballistas, jinetes de hípica y unas cartelas en las que se anuncian exposición de ganados, corridas de toros, cofradías, regatas, cucañas, etc.

En el famoso y muy reproducido de García Ramos de 1906 aparece lo de Fiestas de Primavera que a los señores de Vox les pone de los nervios, anunciando grandes festejos, cofradías, magníficas iluminaciones, corridas de toros, teatros y tiro de pichón; incluye las firmas del alcalde y el secretario del Ayuntamiento que no eran ni socialistas, ni anarquistas, ni ateos nietzscheanos, sino Cayetano Luca de Tena y Manuel Sánchez Pizjuán. Incluso cuando Juan Miguel Sánchez revolucionó el cartel en 1931 (tranquilos: se celebró antes del 14 de abril) con su moderna representación de la Macarena -primera vez que la Semana Santa se apropia del cartel- lo que se anuncia es: "Sevilla / Fiestas de Primavera / Semana Santa / Suntuosas procesiones / Feria en abril".

Y se seguirá anunciando como Fiestas Primaverales hasta finales de los años 50, bajo ayuntamientos no precisamente de izquierdas. Un ruego como cofrade a los señores de Vox: no nos defiendan, no los necesitamos. E infórmensen.