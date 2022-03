Sevilla feminista

Iba a titular el artículo Sevilla es feminista, pero por el camino el verbo to be ha empezado a hacer de las suyas. Quizá es mejor decir que Sevilla está feminista, que va siéndolo cada vez más, y que lo será a pesar de la atávica y actualmente revitalizada reacción de esos que se niegan a ver la violencia machista, la descompensación salarial, la diferencia en la forma de ser miradas y no miradas, o el desigual reparto de las faenas de la casa y la crianza. Basta con abrir un periódico y ojear las fotos para ver quiénes salen, en qué noticias y cuántos son. No hace falta sacar la romana ni las gafas de cerca para pesar y ver la desigualdad.

Para cambiar, en aras de un mundo mejor, la mentalidad, hace falta la fuerza de un brazo de mar. Apuntalar la que lleva siglos impuesta se consigue con el dedo chico. De ahí que prendan como la estopa campañas propias de ultraderecha como #NoHablesEnMiNombre, con mensajes tan perversos como que las feministas odiamos a los hombres y otras barbaridades propias de ignorantes vocacionales. O que señalan, sin el menor ánimo constructivo, los puntos flacos actuales del movimiento. Frente a tal estruendo, sostenido por hombres y mujeres machistas (estas cosas no atañen al sexo tanto como al seso) que se revuelven de forma agresiva, cae la lluvia fina del feminismo: mujeres que no trabajan como un tío sino como trabajan las mujeres, jefas que tienen presente la realidad de sus empleadas, hijas que hacen sonreír por lo bajo a sus madres, que se dicen al verlas "ole, mi niña, no se achica ni zozobra", abuelas que saben más que Briján, amigas que te recuerdan que la barbaridad que te han dicho o te han hecho no sólo te pasa a ti; investigadoras, maestras, escritoras y pensadoras que con su ejemplo y trabajo dan a la luz la realidad de las mujeres. Calladitas no estamos más guapas. Hay quienes piensan que todo esto es en su perjuicio, en vez de en provecho de la humanidad. Qué le vamos a hacer.

Como 8M para las que acabo de mencionar es cada día, el próximo 12 de marzo Sevilla celebrará su primera Feria del Libro Feminista, organizada por La Giganta Digital y, el 17, la asociación El legado de las mujeres, que trabaja por incluir a las artistas, escritoras y científicas en los libros de texto y en la práctica docente de

Educación Secundaria presentará en la biblioteca Infanta Elena un mapa de escritoras de Andalucía. En estos días leo Diccionaria Una, en que varias poetas nombran experiencias y saberes silenciados o no expresados antes de forma satisfactoria para ellas. En su investidura, el alcalde de Sevilla dijo: "No me va a temblar la voz en reivindicar una Sevilla feminista y que siga siendo referente de la diversidad". No faltarán los rabotazos machistas, pero las sevillanas luchamos por vivir el verbo to be en toda su conjugación.