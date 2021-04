Tenderle una mano al toreo es necesario

Están desde el toreo haciéndose esfuerzos considerables en pos de que haya corridas, pero da la impresión de que cabalgan en solitario, sin nadie que desde el poder les eche una mano. Insistiendo en que la salud es lo que más importa, no lo único, no estaría de más que un sector que está al borde de la ruina total recibiera alguna ayuda, algún estímulo, alguna palabra reconfortante que les saque de este marasmo, de un limbo sentimental al que no se le ve el final. Y tenemos el ejemplo de los titánicos esfuerzos que está realizando la empresa que rige los destinos de la plaza de toros de la Maestranza. Sin duda alguna, Sevilla es la locomotora que tira de ese macroconvoy que es la temporada y si Sevilla no arranca, Madrid irá por el mismo camino y volverá a matarse sangre brava en la sordidez del matadero. La salud es lo primero, claro que sí, pero no sólo mata el bichito.