Treinta años y una leyenda siempre viva

Rompió en mito y a los mitos no procede pasarle el cuentahilos. Mañana se cumplen treinta años de la entrada en la leyenda de José Monge Cruz y jamás atravesó tantas fronteras ideológicas, sentimentales y culturales un artista flamenco como las que atraviesa Camarón de la Isla. Un dios para los gitanos, fuente en la que bebe el cante contemporáneo y aunque a los mitos nunca debe pasárseles la lupa, treinta años después de su desaparición convengo en que José entró en la leyenda cuando peor cantaba, cuando el físico ya no le respondía, harto del maltrato que le había dado su dueño. Nada que ver con aquel niño que atormentó a Caracol una noche en la Venta Vargas ni tampoco con el que nos embelesaba en aquellas madrugadas siempre jóvenes de La Cuadra de Paco Lira, pero la leyenda no entiende de cuadrículas y mañana ésta cumple treinta años de andadura.