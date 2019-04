Se acerca el derbi, no hay vuelta atrás

Avanza el tiempo, la semana, la vida misma y el derbi no se hace esperar. Son muchos los derbis que tenemos encima y no por ello deja de tener interés. Es el partido de los partidos para el fútbol según Sevilla y, al parecer, para el fútbol de medio mundo, o del mundo entero. Es un derbi en el que pocas veces ha estado en juego algo más que el prurito de ir a la oficina con la cabeza alta y el pecho henchido, pero lo cierto es que poco más se libra.

Claro que lo que se libra no es poco, sobre todo cuando queda un posderbi en el que no procede recluirse en casa. Con la Semana Santa en las calles queda un tiempo de casi imposible reclusión, por lo que mal se avecina la cosa para el que mañana hinque la rodilla en Dato. ¿Y quién parte de favorito? Es la pregunta del millón, la más recurrente desde que empezamos a usar la razón en este asunto, que fue cuando se abrió de forma oficial el estadio Sánchez-Pizjuán.

Y en estos sesenta años largos ha habido de todo en el derbi. Igualados, de clara superioridad de un bando, con expulsados, con lances dignos de VAR, con buen juego, con juego rácano y también en muchos con eso que luego derivó a llamarse el otro fútbol. Derbis, incluso, en los que el pronóstico estaba clarísimo para que luego se cumpliese o no. Pero en ninguno faltó la pasión, ni en la grada ni en la yerba, antes, durante y después de acabado, jamás faltó la pasión.

Mañana, otro derbi y a ver cuántos son los que nos quedan por vivir y cae en Sábado de Pasión, afortunadamente. No hay mal que por bien no venga y la eliminación continental trajo la buena noticia que era eludir el domingo más importante en la vida de la ciudad. Llega el Sevilla bastante fuerte tras ser recuperado por Caparrós para la causa y se revitalizó el Betis con su triunfo sobre el Villarreal. Favorito parece que parte el Sevilla, pero no por mucho, quién sabe, es derbi.