En el adiós al compañero más peculiar

Cuando moría este octubre de pandemia, crujir de dientes y un nuevo confinamiento en lontananza se nos fue sin avisar un viejo compañero en ese largo y tortuoso viaje que es la vida. Sin avisar, como una vela que va apagándose hasta que no da más de sí se nos ha ido Agustín Navarro, una de las voces más peculiares en la historia de la radio sevillana. Polifacético que lo mismo combinaba concursos que retransmisiones de fútbol y de Semana Santa, pionero de tantas y tantas cosas, Agustín fue un trueno que encandilaba a una audiencia impresionante con su gracejo y un sentido de la improvisación que lo mismo daba para retransmitir un partido que no estaba viendo que para salir de una embarazosa situación de las que produce el directo. Compañero en infinidad de viajes, en esta hora se me funden los recuerdos y le rezo al Cielo porque viva un futuro mejor. DEP.