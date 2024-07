En el adiós a un goleador contrastado

Duele vender a los que valen y en el caso que nos ocupa no hay duda de que su marcha es dolorosa. Y es que la pregunta del millón es la de qué habría sido del Sevilla sin los goles de En Nesyri. Pero de lo que no cabe la menor duda es que si los duelos con pan son menos, la operación, desde la frialdad de los números, no ha podido ser mejor. Y es que vender por más dinero de lo que se pagó en su compra hace que el adiós sea menos traumático.

Es un gran paliativo para lo que siempre es desprenderte de lo que funciona y que en el caso del alauita no queda duda alguna de que funcionó en sus cuatro años en Nervión. ¿Qué habría pasado sin sus goles? Muchos de ellos fueron providenciales a la hora de seguir trayendo plata a la sala de conquistas. Y curiosamente también tuvo su cuota de críticas, sobre todo tras aquel mano a mano que le ganó Neuer en los estertores de la final de la Supercopa europea cuando la pandemia.

Entonces hubiera dolido menos su marcha, pero la cruda verdad es que su desempeño en Nervión no ha podido ser más positivo. Y ese desempeño positivo es lo que ha originado esta plusvalía a la vez que la preocupación por lo que el futuro sevillista pueda deparar sin un goleador tan eficaz. El dinero que paga Fenerbahçe es un buen alivio para la alicaída tesorería sevillista y sólo cabe confiar en que esos 25 millones no se dilapiden como se dilapidaron tantos y tantos.

Ahora caerá gran parte de la responsabilidad atacante en Isaac Romero, que formaba un buen tándem con el marroquí. Y lo más probable es que no se deje la totalidad de esa responsabilidad en él y en Peque, ese as o sota que el dúo Orta&Pimienta se ha sacado de la manga. Se acabó la historia de En Nesyri en Nervión como se acabó el pasado verano la de Bono, compañero del primero a la hora de efectuar múltiples milagros bajo pabellón sevillista. A ver si ahora el acierto es mayor.