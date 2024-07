El amor y la cebolla

Encontrar el verdadero amor es como el gazpacho. Flechazo aparte, pruebe usted a majar lo que el amor tiene de azar, destino y providencia. Sí, ya lo sé. No suena ni glamuroso ni cuqui. Pero es verano y, si queremos saborear el deseado amor, que sea a sorbitos de gazpacho. El símil culinario para encontrar pareja nos habla de cítricos. De ahí la media naranja. Ahora, sin embargo, de lo que se trata es de dar con la media cebolla al menos. Nos explicamos.

Javier García Ruiz, psicólogo sevillano, ha elaborado su teoría de la cebolla para saber si una persona puede ser nuestra pareja ideal. El amor con olor a cebolla no parece muy seductor desde luego (incluso podría dar pie a una severa trifulca sobre si la tortilla debe llevar cebolla o no). Pero la teoría del susodicho propone descubrir al otro o a la otra capa por capa: de la capa más superficial a la última y esencial. Si escribir es llorar desde Larra, buscar el amor a través de la cebolla debe ser berrear. Aun así, para evitar catástrofes, debemos ir hacia el centro de la persona, como quien pela capas cebolleras y sin pensar en el castigo asociado a la peladura de patatas. La teoría cebollil distingue entre capas de fuera (gustos musicales, aliño indumentario, aficiones, series favoritas) y capas interiores, que son las esenciales y nos dirán si el otro o la otra es compatible o no recomendable (querencia política, sentido del compromiso, coherencia, urbanidad). No aclara el psicólogo si ser de un equipo de fútbol o de otro (pongamos que del Sevilla FC o del Real Betis) se halla en las capas exteriores o interiores de la cebolla. Para muchos el detalle podría no ser banal y sí concluyente a la tercera cita.

No sé si en Villamanrique de la Condesa hay suficientes plantíos de cebollas donde poder aplicar la teoría. Dicen que es el pueblo ideal para que hombres solteros, de 20 a 39 años, encuentren pareja. Si usted, mi buen hombre, frisa ya los 40 pepinos, pues absténgase de toda aventura en el pueblo del amor (Abraham Lincoln dijo que a los 40 años un hombre es responsable de su cara). La página de citas SugarDates ha concluido que Villamanrique es el lugar ideal para el hombre joven y soltero porque el número de féminas es allí un 9,5% superior al de varones. “Donde reina el amor, sobran las leyes”, decía Platón, lo que no debe hacernos pensar que en el pueblo el alcalde Domínguez Ponce es un maniquí. Más que pelar la pava, más de uno veremos este verano pelando la cebolla entre las cales blancas de Villamanrique de la Condesa. Si no hay suerte, siempre quedará la vía ignota de First Dates.