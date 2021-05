¿Por dónde andas, Jesús Quintero?

Ríos de tinta se están vertiendo en los papeles con ocasión de la muerte del Risitas, el hombre que se hizo famoso con un humor astracanesco que se venía arriba dialogando con Peíto, aquel compadre de un solo diente. Lo adobaba con un estridente ¡cuñaaaao! que hacía del absurdo un bingo de hilaridad. Risitas se hizo el amo de la colina, el más verde de los perros verdes y no habitó en cuerda alguna de presos, pero sí fue prototipo de esos ratones coloraos que tanto echamos de menos. Y es que en la muerte de Juan Joya, que esa era su gracia, no tengo otra que echarme al campo de la nostalgia rumbo a la costa de Huelva. Y allí, en esa sucursal del Paraíso que riega el Piedras, rebuscar a ver si encuentro a Jesús Quintero, el mejor comunicador que parió madre y del que ningún mandarín explica por qué está mudo. Seguro que porque no tiene explicación su ostracismo.