El 'ayusazo' de Mañueco

Ha dado un ayusazo. El presidente castellano leonés, convencido de que Ciudadanos tenía preparada una moción de censura, lo que niega de forma tajante su hasta ahora vicepresidente, Francisco Igea, ha adelantado sorpresivamente las elecciones y se ha cargado a todos los miembros de Cs de su Gobierno. Alfonso Fdz. Mañueco trastoca el mapa político y el calendario electoral autonómico.

La convocatoria no sólo afecta a Castilla y León, y ni siquiera es seguro que Mañueco haya elegido la fecha más adecuada para sus intereses. La pandemia ha alcanzado niveles que obligarán a una campaña corta y muy estricta con las asistencias a los actos electorales, los sondeos auguran un avance importante de Vox porque se lleva un porcentaje alto de votos de Cs .

El paso de Mañueco tendrá repercusiones importantes en el PP más allá de su circunscripción. Si no logra un resultado que le asegure la continuidad en el cargo sin problemas, se achacará a Pablo Casado toda o al menos parte de la culpa, porque es un clamor en el PP que el enfrentamiento de Casado y Egea con Ayuso está repercutiendo gravemente en la estabilidad del partido. Por no mencionar que si Vox se convierte en partido indispensable para que Mañueco siga gobernando, quedará de manifiesto que la actitud de Casado y Egea de insistir en la descalificación permanente de Vox al mismo tiempo que trata de eliminar a Cs, convertirá a Casado en un dirigente sin visión política, incapaz de diseñar una estrategia coherente y de establecer alianzas al menos con un partido para contar con posibles apoyos en el caso de no conseguir mayorías absolutas hoy imposibles de alcanzar .

Ayuso y Juanma Moreno son muy conscientes de esa situación y se resisten a provocar rupturas traumáticas con partidos que pueden ser futuros socios, aunque en el caso de Ayuso estuvo a punto de ser víctima de una operación PSOE-Cs para desbancarla. Nadie mejor que ellos para conocer la situación del PP en sus respectivas regiones, más allá de la visión que tenga la dirección nacional. Que al menos en el caso de Ayuso, ahora no está trabajando para ayudarla a que se mantenga al frente del gobierno regional, sino para que lo pierda, con la historia esa de que es inaceptable que se resista a la autoridad nacional. También a Juanma Moreno le recortan las alas con el argumento de esa autoridad, y le impiden llegar a acuerdos con Ciudadanos.

Mañueco ha movido ficha en Castilla y León. Pero el 14 de febrero, el resultado de las elecciones que ahora convoca va a mover sillas en todo el PP. Como Casado no apueste por la serenidad que le pidió Feijóo hace un par de días, el futuro del PP se presenta negro.