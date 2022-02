La botellona en Los Remedios, veinte años no es nada

Esto ya pasó. En el mismo sitio y a las mismas horas de la noche. Muchos lo pensaron al ver el telediario nacional que informó ayer de la disolución de la macrobotellona que tuvo lugar el viernes en varias calles de Los Remedios. Hay cosas que no ocurren hasta que salen en una de las grandes cadenas de televisión, aunque sea tres días más tarde, que se dice pronto... Al cuerno la inmediatez del periodismo.

La Policía Local llegó y mandó parar. El personal salió corriendo como si fueran los Sanfermines. ¡Noticia, noticia, hay respeto por los agentes! En una sociedad donde se agrede a los médicos y a los profesores, no me dirán que no es esperanzador que los jóvenes botelloneros no opusieran resistencia a los policías, a pesar de estar muchos de los bebedores verdaderamente constituidos. Es cierto que hace veinte años ya sucedió todo esto en la entonces glorieta de los Alféreces Provisionales, hoy denominada Glorieta de las Cigarreras. Son otros jóvenes, otra denominación del callejero y otro alcalde. Entonces mandaba Monteseirín y hoy lo hace Antonio Muñoz.

Incluso el jardín que comunica la glorieta con la fábrica tiene hoy nombre propio: Jardines de Manuel Ferrand. ¿Qué diría de todo esto el periodista y escritor, especializado entre otros temas en los jardines de la ciudad? El sábado era una pena comprobar el estado en el que había quedado el lugar, pese a que Lipasam actuó. El viento ya había movido muchos restos y las cantidades de basura debieron ser ingentes. Jamás se olvide que la culpa es de los niñatos, no de los profesionales de la limpieza, que actuarán con mayor o menor eficacia, pero eso es otro debate. En un mes nos ha visto España suspender un derbi por un tipejo que lanzó un palo, y a cientos de nuestros jóvenes vecinos correr por las calles como aves migratorias a la búsqueda de un nuevo coto sin perder los lotes de destilados y refrescos. Uno sueña con que los informativos nacionales den cuenta algún día de la inauguración de la gran segunda línea de Metro, o de que el aeropuerto de San Pablo estrena conexión ferroviaria con una de las dos primeras estaciones de España que tuvieron Alta Velocidad: Santa Justa.

De momento nos sacan por las carreras de los gamos alicatados aunque se produjeran hacía tres días. Anoten que pronto lo harán por los pasos sin faldones para evitar el coronavirus en las trabajaderas, por la primera Feria tras la pandemia o por el calor con el relojito detrás de ese reportero que siempre arranca la crónica diciendo “efectivamente”. Mientras, el alcalde saluda en chino en los vídeos para atraer turistas, pero no lo sacan. Porça miseria. Nos tienen manía ahí fuera, Antonio.