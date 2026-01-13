Es un modo de hacer los negocios, cerrar el grifo. Se aprieta todo lo que se puede cerrando el grifo. Sobre todo si se tienen noticias de la necesidad perentoria. Es lo de Cuba, la necesidad. No tienen nada, increíble pero cierto. Les falta de casi todo. Desde España enviaron hasta las compresas para un parto, las medicinas elementales. Los cubanos de la diáspora envían todos los meses –me consta– un poco de dinero a sus familias. Y cada tiempo arman un contenedor con lo recogido de unos y otros para las familias de allí, desde medicamento hasta lo inverosímil. Pero todos lo hemos visto, el dirigente comunista grita que resistirán hasta la última gota de su sangre. Sabemos que, en general, se trata de retórica. Hemos visto recién a Maduro deseando a todos –en Inglés– un feliz año nuevo, a todos los que lo llevaban esposado a Nueva York. Qué vergüenza. Hace nada le pedía a Trump que fuera a Miraflores si tenía lo que tenía que tener. Qué vergüenza. Hasta la última gota de sangre. Díaz-Canel es el presidente de Cuba, el que lo dice, lo pide. El pueblo, la gente, pasa tres pueblos. Lleva años pasando pueblos porque no le quedan fuerzas para jubilar a toda una clase inútil que les corta la energía eléctrica y lo tiene en un estado cercano a lo miserable. Los hechos son tozudos, es cierto. Y mucho. Ahora ensayan un nuevo sistema de hundimiento definitivo del comunismo en la América Hispana, el cierre del petróleo y el dinero que llegaba de Venezuela a Cuba. Los ideólogos de Trump lo han establecido. Sin disparar un tiro quieren hacerse con la Isla de los Castro. Y de Díaz-Canel. Como lo que leíamos en los libros de historia antigua de los asedios, para que murieran por hambre, se comieran unos a otros. Tierra quemada es la nueva experiencia por la falta de petróleo y de dinero para comprarlo. Una noche de bombas sobre instalaciones críticas es suficiente para abrir las cárceles a los presos políticos. Venezuela es hoy el principal laboratorio de política mundial, mucho más que Ucrania, con sus miles de días de resistencia. Se trata también del grifo, de cerrar el grifo por el que respira y se nutre el rico país sudamericano. Le han puesto una flota en la misma puerta. Y una amenaza de la que tienen noticias fidedignas.