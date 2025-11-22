Cincuenta años de paz

CINCUENTA años de que Alejandro Rodríguez de Valcárcel proclamase en el hemiciclo de las Cortes a Juan Carlos de Borbón Rey de España. Era un sábado rutilante y continuaba el desfile de españoles ante el cuerpo presente de Franco en el Salón de Columnas del Palacio de Oriente. Cincuenta años de que el viento virase hacia una concordia que duró lo que duró, justamente hasta que Zapatero empezó a levantar el muro fronterizo que años después consolidó su cómplice Sánchez. Aquel sábado de hace cincuenta años fue cuando verdaderamente empezó a amanecer en aquella España que vivió una posguerra de treintaiseis años de duración. La inquietud dio paso a una ilusión que fue confirmándose hasta hacernos creer que aquello era para siempre. No habíamos ni pensado que la situación que dio paso a la guerra más fratricida pudiera repetirse. Cándidos que éramos creyendo que la paz sería para siempre y a ni imaginar que el fantasma guerracivilista pudiera repetirse de forma tan torpe.