Las defensas del hombre, bajo mínimos

Vacunando que es gerundio y aunque no lo fuera, que lo mismo da que da lo mismo, parece que el ritmo se ha acentuado de una forma notable, lo que hace que el personal haya recobrado cierto optimismo. Tarde, pero nunca lo es si el propósito se cumple, conque demos gracias al Cielo y esperemos que la derrota del bichito más cabrón conocido sea más pronto que tarde. Porque esa es otra, a ver quién está en condiciones de descartar la llegada de otro bichito que se coma a éste y ante el que no estemos inmunizados. Y todo esto, que no es pesimismo sino crudo realismo, no es más que la consecuencia de un sistema inmunológico debilitado por los avances farmacológicos. Las defensas de los humanos han bajado considerablemente, si no cómo se entendería el mal que sufrimos desde que un año ha naciese en esa China oscura donde nadie sabe qué es lo que pasa.