Muchas dudas por aclarar

El alcalde reaccionó con sarcasmo al anuncio de que la Fiscalía investigará la denuncia de 16 productoras por la cesión de la Plaza de España para el festival Icónica, un asunto donde, ironías al margen, convendría que Sanz aclarase las dudas planteadas por Vox, aliado en el gobierno de la ciudad. Desde el partido de Abascal se pide que colabore con el Ministerio Público y, sobre todo, que despeje cualquiera de las muchas dudas que alimenta el propio gobierno por su falta de transparencia.