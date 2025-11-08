Esperando a ‘Ena’

LA historiografía española nunca ha considerado en demasía a Victoria Eugenia de Battenberg, mujer de Alfonso XIII y bisabuela de Felipe VI. Siempre se la ha visto como una reina demasiado fría y elitista, incapacitada para el cachondeo borbónico al que eran tan aficionados personajes como su marido, su hijo Juan y su nieto Juan Carlos. No así el actual monarca, que como dijo su abuelo “nos ha salido Grecia”; es decir, Habsburgo; es decir, serio.

Hay una anécdota –muy probablemente apócrifa– que resume a la perfección este reparto de papeles del matrimonio entre Victoria Eugenia y Alfonso XIII. Recién casados, comía la real pareja en el Palacio de Oriente cuando el monarca, arrobado por la sabrosura de la salsa del menú, echó sobre el plato un trozo de pan para rebañar, un famoso barquito. La reina puso cara de repugnancia y reprochó el vulgar comportamiento a su esposo: “Eso en Inglaterra no lo hacen ni los mineros”, a lo que don Alfonso, con desparpajo capeto, le contestó: “Pues en España lo hace hasta el Rey”. Sea como fuere, la elegante y sublime reina fue profundamente desdichada en su matrimonio y en un reino del que, finalmente, tuvo que exiliarse. Nunca le fue bien en un país que le recibió con un atentado con un ramo-bomba el mismo día de su boda.

Para reivindicar la figura de Victoria Eugenia, que en Sevilla da nombre a un hermoso y popular hospital, la escritora Pilar Eyre publicó en 2018 una novela titulada Ena, en la que se nos muestra crudamente esta versión de una reina sofisticada y avanzada que vio todas sus perspectivas vitales frustradas debido a un marido desconsiderado e infiel, una suegra metomentodo y un país atrasado al que siempre despreció. Ahora, TVE lleva días anunciando el próximo estreno de una serie basada en dicho libro, lo que nos tiene un tanto mosca. Habrá que verla antes de juzgar, aunque tiempo ha que la TVE de Intxaurrondo, Fortes, Miró, Ruiz y Cintora nos produce la misma confianza que el boletín del Partido Comunista Chino. Ya han deslizado por ahí que Victoria Eugenia recordará a doña Letizia, aunque difícilmente es creíble que una nieta de la reina Victoria de Inglaterra tenga algún parecido con una hija mesocrática del pueblo de Asturias. Como dice la gran historiadora Isabel Burdiel, las novelas (y series) históricas siempre hablan más de las épocas en las que son creadas que de las que supuestamente recrean. Y nos tememos lo peor.