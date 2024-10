¿Dónde estaremos el día de la Magna de Sevilla?

El grupo Polanski y el Ardor cantaba en los años ochenta una canción de estribillo pegadizo que fue una de las bandas sonoras de aquella movida madrileña que generó la atención de toda España. “¿Qué harías tú ante un ataque preventivo de la URSS?” Recordaba la matraca que aludía a las antiguas repúblicas socialistas soviéticas –que el malvado Putin tanto echa de menos en sus delirios nostálgicos e imperialistas– a cuenta de un asunto local que nos trae alborotados por su carácter inédito. ¿Qué harás el día de la Magna? ¿Qué harás en esas horas de bullas inciertas generadas por un acontecimiento nunca visto? Y el personal te cuenta sus previsiones, planes, filias y fobias, pasiones y rechazos... Cada sevillano tiene hoy una forma de afrontar un 8 de diciembre insólito. Los hay desde los que se marcharán a destinos sin pasos desde el día seis hasta los que buscan balcones imposibles para las fotos históricas, pasando por los del exilio interior, los que se limitarán a acompañar a la Virgen de los Reyes o los que tienen claro que la gran novedad estará en las tres imágenes de la provincia. ¿Usted tiene claro cómo se organizará el día 8?

En Torre Sevilla ya han lanzado una oferta de abono especial para aparcar el coche con motivo de la gran procesión. Ya está disponible para su contratación el denominado Abono Magna que abarca el puente de diciembre. Habrá también lanzaderas fletadas por el Ayuntamiento desde el Charco de la Pava hasta el centro para los viajeros que llegarán en los cerca de 500 autobuses previstos. Los macarenos han sido los primeros en organizar su particular logística de cara a una jornada que para ellos será una verdadera maratón con escaso tiempo para descansar a mediodía tras una noche de traslado a la Catedral y tras la asistencia al pontifical antes de encarar una larga procesión. El gobierno local se ha puesto a cantarle a los policías locales: “¡Que no les falte de ná, que no, que no!”. Y ha soltado los jurdeles que tiene, los que no tiene y los que no sabremos si tendrá. Como decían los canónigos en tiempos de obras: se hace lo que se debe y ya se deberá lo que se hace. Para eso ya ha inflado hasta la partida de productividad de la Policía Local para 2025. Las cuentas municipales reflejan un gasto de 17 millones de euros, once más que lo asignado para el ejercicio anterior. Pasará el tiempo y nos preguntaremos: ¿tú qué hiciste el día de la Magna? Porque lo de la URSS fue un exceso de alarma. Huy, la palabra de moda: exceso.